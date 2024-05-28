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Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму накануне боя с Чендлером

Единоборства

Ирландец розместил фото в соцсети

Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму накануне боя с Чендлером

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Популярный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовой категории Конор Макгрегор поделился свежими фотографиями с тренировочного процесса. Соответствующий пост Макгрегор разместил на своей странице в социальных сетях.

"Борьба, соперничество, это у меня в крови", — подписал фотографии ирландец.

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