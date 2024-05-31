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Дарья Белодед: Олимпийские игры важнее ЧМ, поэтому решили поберечь мое здоровье

Единоборства
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Украинка рассказала о приоритетах

Дарья Белодед: Олимпийские игры важнее ЧМ, поэтому решили поберечь мое здоровье

Фото: ukrainejudo.com

Новина українською

Бронзовая призерка Олимпиады-2020 по дзюдо Дарья Белодед рассказала о восстановлении после повреждения.

– Я тренируюсь, у меня было повреждение, я почти восстановилась. Нужно было правильно расставить приоритеты – Олимпийские игры важнее ЧМ, поэтому решили поберечь мое здоровье.

– Насколько это мешает тренироваться?

– Немножко мешает, но все равно я продолжаю тренироваться. Такой же план – 2 тренировки в день.

– Я так понимаю, что второго числа вы выезжаете с командой на сбор?

– Нет, я еду на другой сбор чуть позже.

– А куда?

– В Карпаты, – сказала Белодед.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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