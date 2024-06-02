Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает дома, набирается новых сил и готовится к предстоящим соревнованиям. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Верняев показал , как изменилась его форма за два года.