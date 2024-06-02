  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда

Единоборства

Очень уютно

Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка сейчас отдыхает дома, набирается новых сил и готовится к предстоящим соревнованиям. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда - изображение 1Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда - изображение 2

Напомним, что ранее Верняев показал, как изменилась его форма за два года.

По теме
yellow-arrow
Дарья Белодед: Олимпийские игры важнее ЧМ, поэтому решили поберечь мое здоровье
yellow-arrow
Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму накануне боя с Чендлером
yellow-arrow
Билодид снова получила букет цветов от неизвестного публике поклонника. Фото
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости