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Конор Макгрегор получил незначительную травму накануне боя с Чендлером

Единоборства

Ирландский боец не участвовал в поединках с лета 2021 года

Конор Макгрегор получил незначительную травму накануне боя с Чендлером

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор мог получить незначительную травму. Об этом пишет MMA Mania со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, в настоящий момент Макгрегор готовится к поединку с американцем Майклом Чендлером. Их поединок запланирован на турнир UFC 303, который должен пройти в ночь с 29 на 30 июня. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В общей сложности на его счету 28 поединков в ММА, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Ранее стало известно, что UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Макгрегора.

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