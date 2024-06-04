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Конор Макгрегор получил незначительную травму накануне боя с Чендлером
Ирландский боец не участвовал в поединках с лета 2021 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор мог получить незначительную травму. Об этом пишет MMA Mania со ссылкой на ESPN Deportes.
Напомним, в настоящий момент Макгрегор готовится к поединку с американцем Майклом Чендлером. Их поединок запланирован на турнир UFC 303, который должен пройти в ночь с 29 на 30 июня. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В общей сложности на его счету 28 поединков в ММА, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.
Ранее стало известно, что UFC перенёс пресс-конференцию в Дублине, посвящённую бою Макгрегора.
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