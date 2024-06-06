Президент UFC показал, как изменилась его физическая форма за последние 2 года

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Дана показал, как изменилась его физическая форма за два года.

"Чувствую себя невероятно", — написал Уайт.

Ранее Уайт практиковал голодание, при котором воздерживался от приёма пищи на протяжении нескольких суток. По словам Даны, после этого он чувствовал себя гораздо лучше.