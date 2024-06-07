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Украинцы завоевали две бронзы чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов
Два украинца завоевали бронзу чемпионата Европы
Два украинских дзюдоиста получили бронзовые награды чемпионата Европы среди ветеранов, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.
В категории до 90 килограммов третье место занял Игорь Кныш, а в весе до 60 кг бронзовую схватку выиграл Павел Мошколов.
Еще один украинец Денис Стеценко сразится за золото в категории до 90 кг. Результат его поединка станет известен позже.
Напомним, в конце мая украинцы привезли 8 медалей из Кубка Европы в литовском Каунасе.
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Источник:Чемпіон
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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