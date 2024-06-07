  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Украинцы завоевали две бронзы чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинцы завоевали две бронзы чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов

Единоборства

Два украинца завоевали бронзу чемпионата Европы

Украинцы завоевали две бронзы чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов

Новина українською

Два украинских дзюдоиста получили бронзовые награды чемпионата Европы среди ветеранов, который проходит в Сараево, Босния и Герцеговина.

В категории до 90 килограммов третье место занял Игорь Кныш, а в весе до 60 кг бронзовую схватку выиграл Павел Мошколов.

Еще один украинец Денис Стеценко сразится за золото в категории до 90 кг. Результат его поединка станет известен позже.

Напомним, в конце мая украинцы привезли 8 медалей из Кубка Европы в литовском Каунасе.

По теме
yellow-arrow
Президент UFC показал, как изменилась его физическая форма за последние 2 года
yellow-arrow
Конор Макгрегор получил незначительную травму накануне боя с Чендлером
yellow-arrow
Дарья Билодид поделилась семейными фото из уик-энда
дзюдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Чемпіон
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости