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Полная концентрация: Билодид показала своим поклонникам новое фото с соревнований
Так одерживаются победы
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала один из снимков во время международных соревнований. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Концентрация"
Напомним, ранее Костюк
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