  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Полная концентрация: Билодид показала своим поклонникам новое фото с соревнований
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полная концентрация: Билодид показала своим поклонникам новое фото с соревнований

Единоборства
Обновлено

Так одерживаются победы

Полная концентрация: Билодид показала своим поклонникам новое фото с соревнований

narodna-pravda.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала один из снимков во время международных соревнований. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Концентрация"

Напомним, ранее Костюк прокомментировала поражение в полуфинале Roland Garros.

По теме
yellow-arrow
Украинцы завоевали две бронзы чемпионата Европы по дзюдо среди ветеранов
yellow-arrow
Президент UFC показал, как изменилась его физическая форма за последние 2 года
yellow-arrow
Конор Макгрегор получил незначительную травму накануне боя с Чендлером
Дарья Билодид
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости