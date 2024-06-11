Дастин Порье высказался о своей карьере в ММА

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился мнением о своей карьере в ММА.

"Конечно, я недоволен результатом, но я доволен тем, как для меня всё сложилось и кем я стал. Что важнее — то, что ты приобретаешь в путешествии, или то, кем становишься в нём? Я бесконечно благодарен боям за то, что они превратили меня в того человека, которым я сейчас являюсь. Сейчас я стал смотреть по-другому на многие вещи. Моя точка зрения стала совершенно иная. Я просто смотрю на мир по-другому и благодарен за это. Я в отличном положении. Всё произошло так, как должно было случиться", — сказал Порье на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Ранее Дастин ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.