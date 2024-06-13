Не боксом единым. Джейк Пол готов провести бой с чемпионом UFC в легчайшем весе

Популярный видеоблогер Джейк Пол принял вызов на поединок от действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли.

"100% убью О'Мэлли в ММА. Он мелкий. PFL против UFC 29 июня", — написал Пол на своей странице в социальной сети.

Напомним, 15 ноября Джейк должен провести бой с боксёром Майком Тайсоном. Изначально противостояние должно было пройти 20 июля, но бой перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона.