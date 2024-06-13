Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не боксом единым. Джейк Пол готов провести бой с чемпионом UFC в легчайшем весе
Видеоблогер принял вызов чемпиона
Фото: Твиттер
Популярный видеоблогер Джейк Пол принял вызов на поединок от действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли.
"100% убью О'Мэлли в ММА. Он мелкий. PFL против UFC 29 июня", — написал Пол на своей странице в социальной сети.
Напомним, 15 ноября Джейк должен провести бой с боксёром Майком Тайсоном. Изначально противостояние должно было пройти 20 июля, но бой перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Хусте сообщили, где сейчас находится мобилизованный футболист команды
- Впервые за четырнадцать лет в Высшей лиге будет играть одесский клуб
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Дастин Порье высказался о своей карьере в ММА
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн