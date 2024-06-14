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Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера официально отменён

Единоборства

Ранее была отменена пресс-конференция

Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера официально отменён

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок между популярным ирландским бойцом ММА, бывшим двойным чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг Майклом Чендлером официально отменён. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт в социальных сетях.

Напомним, бой между Макгрегором и Чендлером должен был состояться на турнире UFC 303, который пройдёт 29 июня в Лас-Вегасе.

3 июня руководство лиги отменило пресс-конференцию в Дублине, на которой должны были появиться Конор Макгрегор и Майкл Чендлер, что породило слухи о потенциальном срыве поединка.

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