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Билодид показала свои любимые цветы. Фото

Единоборства
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Возможным фаворитам на заметку

Билодид показала свои любимые цветы. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, какие цветы она любит больше всего. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Любимые пионы"

Билодид показала свои любимые цветы. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Гвоздик и Бенавидес прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком.

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