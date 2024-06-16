Билодид вместе с командой покорила Говерлу. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с самой высокой точки нашей страны – горы Говерла. Вместе со своими партнерами по сборам Дарья совершила тренировочную вылазку на природу. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала свои любимые цветы.