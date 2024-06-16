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Билодид вместе с командой покорила Говерлу. Фото

Единоборства
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Невероятной красоты пейзажи

Билодид вместе с командой покорила Говерлу. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с самой высокой точки нашей страны – горы Говерла. Вместе со своими партнерами по сборам Дарья совершила тренировочную вылазку на природу. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала свои любимые цветы.

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