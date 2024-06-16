Макгрегор отреагировал на срыв поединка против Чендлера

Боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на срыв поединка против американца Майкла Чендлера (легендарный ирландец получил травму).

"Очень тяжело, когда тебе приходится отказаться от запланированного камбека. В преддверии пресс-конференции я получил травму. И чтобы ее залечить, понадобится больше времени, чем имею.

Решение о перенесении боя было непростым. И оно было принято после консультаций с врачами, функционерами UFC и моей командой. Считаю, что мои болельщики и соперник заслуживают увидеть в октагоне мою лучшую версию. Так и случится. Спасибо за поддержку. Я в хорошем настроении и уверен, что скоро вернусь" – написал Макгрегор на своей официальной странице в Instagram.