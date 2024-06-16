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Макгрегор отреагировал на срыв поединка против Чендлера
Скорейшего выздоровления
Фото: Instagram
Боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на срыв поединка против американца Майкла Чендлера (легендарный ирландец получил травму).
"Очень тяжело, когда тебе приходится отказаться от запланированного камбека. В преддверии пресс-конференции я получил травму. И чтобы ее залечить, понадобится больше времени, чем имею.
Решение о перенесении боя было непростым. И оно было принято после консультаций с врачами, функционерами UFC и моей командой. Считаю, что мои болельщики и соперник заслуживают увидеть в октагоне мою лучшую версию. Так и случится. Спасибо за поддержку. Я в хорошем настроении и уверен, что скоро вернусь" – написал Макгрегор на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Бенавидес
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