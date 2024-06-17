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Конор Макгрегор постригся налысо после снятия с боя с Чендлером

Единоборства
Обновлено

Ирландец поделился фотографиями в соцсети

Конор Макгрегор постригся налысо после снятия с боя с Чендлером

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото с сыном. На снимке видно, что ирландец сменил образ, постригшись налысо.

"С днём отца", — подписал фото Макгрегор.

Напомним, недавно стало известно, что Конор снялся с поединка с представителем США Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире по смешанным единоборствам UFС 303, который запланирован на конец июня. Сообщалось, что Конор снялся из-за проблем со здоровьем.

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