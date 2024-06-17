  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Райан Гарсия: Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Райан Гарсия: Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался

Единоборства

Боксер считает своего соотечественника лучшим

Райан Гарсия: Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о соотечественнике и бойце смешанного стиля Нейте Диазе.

"Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался. Ну и я, конечно", — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Нейт Диаз за карьеру провёл 26 поединков и встречался с такими бойцами как Грэй Мэйнард, Рори Макдональд, Дональд Серроне, Бенсон Хендерсон, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Энтони Петтис, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Тони Фергюсон.

По теме
yellow-arrow
Конор Макгрегор постригся налысо после снятия с боя с Чендлером
yellow-arrow
Макгрегор отреагировал на срыв поединка против Чендлера
yellow-arrow
Билодид вместе с командой покорила Говерлу. Фото
Нейт Диас Райан Гарсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости