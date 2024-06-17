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Райан Гарсия: Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался
Боксер считает своего соотечественника лучшим
Американский боксёр Райан Гарсия высказался о соотечественнике и бойце смешанного стиля Нейте Диазе.
"Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался. Ну и я, конечно", — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).
Нейт Диаз за карьеру провёл 26 поединков и встречался с такими бойцами как Грэй Мэйнард, Рори Макдональд, Дональд Серроне, Бенсон Хендерсон, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Энтони Петтис, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Тони Фергюсон.
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