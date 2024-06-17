Райан Гарсия: Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался

Американский боксёр Райан Гарсия высказался о соотечественнике и бойце смешанного стиля Нейте Диазе.

"Нейт Диаз – единственный настоящий боец, который остался. Ну и я, конечно", — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Нейт Диаз за карьеру провёл 26 поединков и встречался с такими бойцами как Грэй Мэйнард, Рори Макдональд, Дональд Серроне, Бенсон Хендерсон, Рафаэль дос Аньос, Конор Макгрегор, Энтони Петтис, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс и Тони Фергюсон.