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Дана Уайт: В организацию UFC 306 мы уже вложили $ 16 млн
Эта сумма станет рекордной
Президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже вложил более $ 16 млн в организацию турнира UFC 306 на стадионе "Сфера" в Лас-Вегасе.
"В организацию UFC 306 мы уже вложили $ 16 млн. Такого больше, вероятно, не произойдёт никогда. Каждый боец должен стремиться попасть в кард этого турнира. Мы пока ещё работаем над списком бойцов, которые будет выступать, а также совершенствуем его каждый день. Все были в восторге от UFC 300. И этот ивент будет похож на него, он будет чем-то очень особенным", — сказал Дана Уайт на подкасте Club Shay Shay.
Напомним, турнир UFC 306 планируется провести 14 сентября.
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