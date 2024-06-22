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Конор Макгрегор: Я чувствую – я избранный. Фото

Единоборства
Обновлено

Скромность его все

Конор Макгрегор: Я чувствую – я избранный. Фото

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор поделился со своими поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Твиттере звезда опубликовал несколько профессиональных снимков в уличном стиле.

"Я чувствую себя самым крутым ублюдком всех времен. Мои дети прекрасны, моя дама – олицетворение природной красоты, мои навыки рождают мечты.

Я – избранный"

Напомним, что ранее Макгрегор прокомментировал перенос поединка против Чендлера.

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Комментарии
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Вarcelinius
22.06.2024 в 11:32
Рано или поздно сдохнешь, как и все остальные "избранные", труп твой сожрут черви и через пару о тебе все забудут. Дебил безмозглый блъ.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
22.06.2024 в 11:32
Рано или поздно сдохнешь, как и все остальные "избранные", труп твой сожрут черви и через пару о тебе все забудут. Дебил безмозглый блъ.
Ответить
0
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