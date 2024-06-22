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Конор Макгрегор: Я чувствую – я избранный. Фото
Скромность его все
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор поделился со своими поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Твиттере звезда опубликовал несколько профессиональных снимков в уличном стиле.
"Я чувствую себя самым крутым ублюдком всех времен. Мои дети прекрасны, моя дама – олицетворение природной красоты, мои навыки рождают мечты.
Я – избранный"
I feel like the coolest motherfucker all time. My kids are gorgeous, my lady is natural beauty personified, my skills birth dreams.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 21, 2024
I AM THE CHOSEN ONE. #MovieNight pic.twitter.com/GTPEKPkXTO
Напомним, что ранее Макгрегор
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