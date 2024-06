Конор Макгрегор: Я чувствую – я избранный. Фото

Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор поделился со своими поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Твиттере звезда опубликовал несколько профессиональных снимков в уличном стиле.

"Я чувствую себя самым крутым ублюдком всех времен. Мои дети прекрасны, моя дама – олицетворение природной красоты, мои навыки рождают мечты.

Я – избранный"

I feel like the coolest motherfucker all time. My kids are gorgeous, my lady is natural beauty personified, my skills birth dreams.

I AM THE CHOSEN ONE. #MovieNight pic.twitter.com/GTPEKPkXTO