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Макгрегор: Я сломал палец в результате удара ногой по локтю

Единоборства
Обновлено

Очень неприятный эпизод

Макгрегор: Я сломал палец в результате удара ногой по локтю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ирландский боец ​​UFC, легендарный Конор Макгрегор рассказал о своей травме, из-за которой пришлось отменить поединок против Майкла Чендлера.

"Это болезненная тема, когда приходится отказаться от боя, к которому был столь хорошо готов.

Мы потеряли концентрацию, приступили к тренировкам без полного защитного снаряжения. Я сломал палец на ноге в результате удара ногой по локтю. Это продлится несколько недель, вот и все.

Я не хотел оправдываться ни перед командой, ни перед болельщиками за этот несостоявшийся бой. Он должен был состояться. И он состоится.

В октагоне будет 100% Макгрегор. Ведь фанаты заслуживают именно 100% Макгрегора" – написал Конор на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Макгрегор назвал себя избранным.

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