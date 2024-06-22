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Макгрегор: Я сломал палец в результате удара ногой по локтю
Очень неприятный эпизод
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC, легендарный Конор Макгрегор рассказал о своей травме, из-за которой пришлось отменить поединок против Майкла Чендлера.
"Это болезненная тема, когда приходится отказаться от боя, к которому был столь хорошо готов.
Мы потеряли концентрацию, приступили к тренировкам без полного защитного снаряжения. Я сломал палец на ноге в результате удара ногой по локтю. Это продлится несколько недель, вот и все.
Я не хотел оправдываться ни перед командой, ни перед болельщиками за этот несостоявшийся бой. Он должен был состояться. И он состоится.
В октагоне будет 100% Макгрегор. Ведь фанаты заслуживают именно 100% Макгрегора" – написал Конор на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Макгрегор
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