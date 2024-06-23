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Макгрегор рассказал, когда хочет вернуться в октагон
Спойлер – ждать не долго
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда хочет вернуться к соревнованиям и выйти в октагон (бой против Майкла Чендлера, запланированный на 30 июня, был отменен из-за травмы Конора).
"Травма доставляет неприятности. Это больно. Я не вру. Это очень больно – возможно, даже больше, чем сломанная нога.
Я хотел бы (вернуться – прим) в августе-сентябре. Но ведь вы знаете, как это бывает. Я в процессе восстановления" – цитирует слова Макгрегора издание Yahoo Sports.
Напомним, что ранее Чисора
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