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Макгрегор рассказал, когда хочет вернуться в октагон

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Спойлер – ждать не долго

Макгрегор рассказал, когда хочет вернуться в октагон

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда UFC, ирландец Конор Макгрегор рассказал, когда хочет вернуться к соревнованиям и выйти в октагон (бой против Майкла Чендлера, запланированный на 30 июня, был отменен из-за травмы Конора).

"Травма доставляет неприятности. Это больно. Я не вру. Это очень больно – возможно, даже больше, чем сломанная нога.

Я хотел бы (вернуться – прим) в августе-сентябре. Но ведь вы знаете, как это бывает. Я в процессе восстановления" – цитирует слова Макгрегора издание Yahoo Sports.

Напомним, что ранее Чисора рассказал о победе Усика над Фьюри.

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