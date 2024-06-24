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Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Единоборства

Ирландец восстанавливается после травмы

Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

фото - Associated Press

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос по поводу сроков возращения в октагон после травмы. Ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку с американцем Майклом Чендлером. Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня.

"Август-сентябрь. Сейчас я нахожусь в режиме восстановления. Я всё ещё здесь, расхаживаю в тапочках. К счастью, это неплохие тапочки. Они достаточно удобные", — сказал Макгрегор на канале SevereMMA в YouTube.

В настоящий момент в активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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