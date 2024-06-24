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Конор Макгрегор рассказал, как получил травму
Ирландец восстанавливается от повреждения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о травме пальца, из-за которой он был вынужден сняться с поединка с представителем США Майклом Чендлером.
Спортсмены должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня.
"Мы потеряли концентрацию и занимались на тренировке без полной защитной экипировки, в результате чего я ударился пальцем о локоть и полностью сломал его. Теперь потребуется подождать несколько недель. Не могу найти оправдание перед своей командой или болельщиками. В следующий раз я буду готов на 100%", — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.
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