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UFC 303. Перейра снова нокаутировал Прохазку и защитил чемпионский титул в лайт-хевивейте

Единоборства
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UFC 303. Перейра снова нокаутировал Прохазку и защитил чемпионский титул в лайт-хевивейте

UFC

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 июня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 303, главным событием которого стал реванш чемпиона полутяжелого веса (до 93 кг) бразильца Алекса Перейры (11-2) и экс-чемпиона из Чехии Иржи Прохазки (30-5-1).

Первый поединок между бойцами состоялся в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295. Перейра хай-киком вырубил своего соперника, а рефери остановил бой.

В этот раз в реванше все завершилось так же быстро. Алекс в начале второго раунда снова провел левый хай-кик в голову, пошел на добивание и судья дал отмашку.

Для бразильца это была вторая защита – в апреле на UFC 300 он уничтожил в стартовом отрезке другого экс-чемпиона американца Джамала Хилла.

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