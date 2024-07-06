Билодид: Спорт – это моя жизнь, неотъемлемая часть меня. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с тренировки на велосипедном имитаторе. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото с тренировки в Австрии.