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Билодид: Спорт – это моя жизнь, неотъемлемая часть меня. Фото

Единоборства
Обновлено

Украинка в процессе тренировок

Билодид: Спорт – это моя жизнь, неотъемлемая часть меня. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с тренировки на велосипедном имитаторе. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото с тренировки в Австрии.

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