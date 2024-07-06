Единоборства
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Билодид: Спорт – это моя жизнь, неотъемлемая часть меня. Фото
Украинка в процессе тренировок
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки с тренировки на велосипедном имитаторе. Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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