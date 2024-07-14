Дана Уайт прокомментировал покушение на Трампа

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал покушение на своего друга, экс-президента США и кандидата в президенты в 2024 году Дональда Трампа.

"Я сейчас в самолете, лечу в Италию, и мой телефон разрывается от текстовых сообщений от людей, информирующих меня о том, что в Дональда Трампа стреляли.

Я в полном шоке. Я до сих пор не знаю, насколько все плохо или хорошо. Но Мик Мейнард только что прислал мне это фото, и я молюсь, чтобы президент Трамп был на 100% здоров. Это изображение идеально отражает именно того человека, которым я знаю Дональда Трампа. Он самый жесткий, устойчивый американский засранец на этой планете.

Я надеюсь, что слабый трус, стрелявший в него, получит то, чего заслуживает. Я не могу дождаться, чтобы подняться с ним на сцену в четверг и представить его на Национальном съезде республиканцев и рассказать миру о именно таком характере друга и человека, которого я знаю!" – написал Уайт на своей странице в Instagram.