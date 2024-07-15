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Конор Макгрегор выиграл € 1 млн на ставках
Ирландец спрогнозировал счёт
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл € 1 млн на победе футбольной сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024.
Напомним, в финальном матче команда Испании со счётом 2:1 обыграла сборную Англии.
"Ещё € 1 млн в банке! Испания выигрывает Евро! Миллион на мой день рождения!" — написал Макгрегор в социальной сети X.
Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы.
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