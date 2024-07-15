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Конор Макгрегор выиграл € 1 млн на ставках

Единоборства

Ирландец спрогнозировал счёт

Конор Макгрегор выиграл € 1 млн на ставках

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл € 1 млн на победе футбольной сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024.

Напомним, в финальном матче команда Испании со счётом 2:1 обыграла сборную Англии.

"Ещё € 1 млн в банке! Испания выигрывает Евро! Миллион на мой день рождения!" — написал Макгрегор в социальной сети X.

Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы.

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Конор Макгрегор
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