Конор Макгрегор выиграл € 1 млн на ставках

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что выиграл € 1 млн на победе футбольной сборной Испании на чемпионате Европы по футболу — 2024.

Напомним, в финальном матче команда Испании со счётом 2:1 обыграла сборную Англии.

"Ещё € 1 млн в банке! Испания выигрывает Евро! Миллион на мой день рождения!" — написал Макгрегор в социальной сети X.

Отметим, что это четвёртая победа для Испании на чемпионатах Европы.