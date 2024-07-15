Конор Макгрегор показал фото с отдыха в Ибице

36-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото.

"36, всё ничего", — написал Макгрегор, добавив к сообщению хештег Ибица.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.