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Конор Макгрегор показал фото с отдыха в Ибице

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Ирландец отдыхает на яхте

Конор Макгрегор показал фото с отдыха в Ибице

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото.

"36, всё ничего", — написал Макгрегор, добавив к сообщению хештег Ибица.

Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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