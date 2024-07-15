Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор показал фото с отдыха в Ибице
Ирландец отдыхает на яхте
36-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото.
"36, всё ничего", — написал Макгрегор, добавив к сообщению хештег Ибица.
Напомним, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- Конор Макгрегор выиграл € 1 млн на ставках
- Маркевич назвал ключевую ошибку Саутгейта при выборе состава на финал Евро против Испании
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента