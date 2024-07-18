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Конор Макгрегор рассказал, сколько боев у него осталось в UFC
Ирландец по контракту проведет еще несколько боев
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во время пресс-конференции лиги Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является, прояснил момент по количеству поединков, которые он должен провести в UFC, согласно условиям контракта.
"С UFC у нас остаётся небольшое дельце. По контракту у меня есть ещё два боя. Безусловно, я внимательно слежу за всем, что происходит здесь. Знаю, что тут есть три легковеса. Я здесь не только как совладелец, но и как играющий тренер", — сказал Макгрегор.
Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером.
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