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Конор Макгрегор рассказал, сколько боев у него осталось в UFC

Единоборства

Ирландец по контракту проведет еще несколько боев

Конор Макгрегор рассказал, сколько боев у него осталось в UFC

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор во время пресс-конференции лиги Bare Knuckle Fighting Championship, совладельцем которой он является, прояснил момент по количеству поединков, которые он должен провести в UFC, согласно условиям контракта.

"С UFC у нас остаётся небольшое дельце. По контракту у меня есть ещё два боя. Безусловно, я внимательно слежу за всем, что происходит здесь. Знаю, что тут есть три легковеса. Я здесь не только как совладелец, но и как играющий тренер", — сказал Макгрегор.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

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