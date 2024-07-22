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Конор Макгрегор: Моя нога полностью зажила
Ирландец высказался о состоянии здоровья
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его стопа полностью восстановилась.
"Моя стопа полностью зажила", — написал в своих социальных сетях Конор.
But show us the bare foot knuckles… https://t.co/ZYQjZy1x9j— Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) July 21, 2024
Напомним, 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландский боец сломал мизинец на ноге во время одной из тренировок.
В результате в главном бою вечера состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, который завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде.
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