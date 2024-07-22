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Конор Макгрегор: Моя нога полностью зажила

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Ирландец высказался о состоянии здоровья

Конор Макгрегор: Моя нога полностью зажила

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его стопа полностью восстановилась.

"Моя стопа полностью зажила", — написал в своих социальных сетях Конор.

Напомним, 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландский боец сломал мизинец на ноге во время одной из тренировок.

В результате в главном бою вечера состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, который завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде.

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