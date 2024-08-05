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Фрэнсис Нганну готов провести бой с Джоном Джонсом
Камерунец не исключает такой возможности
Фото: Instagram
Бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что не исключает возможности организации поединка с чемпионом UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.
"Не могу сказать, будем ли мы когда-нибудь драться. Не знаю. Как мне кажется, чтобы этот бой состоялся, в UFC должны захотеть этого. В таком случае это мог бы быть шанс организовать нам с Джоном поединок", — приводит слова Нганну портал Low Kick MMA.
Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев.
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