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Майкл Чендлер: Думаю, пришла пора признать, что бою с Макгрегором конец

Единоборства

Поединок не состоится

Майкл Чендлер: Думаю, пришла пора признать, что бою с Макгрегором конец

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил, что отказался от идеи организации поединка со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

"Ладно, ребята… Думаю, пришла пора признать, что бою конец", — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.

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