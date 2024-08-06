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Майкл Чендлер: Думаю, пришла пора признать, что бою с Макгрегором конец
Поединок не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер заявил, что отказался от идеи организации поединка со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.
"Ладно, ребята… Думаю, пришла пора признать, что бою конец", — написал Чендлер в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера должен был состояться 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США), но был отложен на неопределённый срок из-за перелома пальца ноги у ирландца.
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