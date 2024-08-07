Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дана Уайт анонсировал главный бой турнира UFC в Париже
Он состоится 28 сентября
Президент UFC Дана Уайт официально объявил на своей странице в социальных сетях, что главным поединком на турнире UFC в Париже, который состоится 28 сентября, станет бой между топовым французским бойцом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано.
В соглавном бою турнира пройдёт противостояние между представителем Франции Нассурдином Имавовым и американцем Бренданом Алленом.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299 в Майами, Бенуа Сен-Дени разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американцем Дастином Порье.
Популярное сейчас
- Леоненко: Звонили из Польши и передали привет Караваеву - мяч после его удара до сих пор ищут
- Олимпиада. Легкая атлетика. Олег Дорощук вышел в финал по прыжкам в высоту
- Анчелотти - после 2:1 с Челси: Куртуа в порядке, но мы хотели дать игровые минуты Лунину
- Украинец Насибов вышел в финал Олимпиады по греко-римской борьбе
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Официально. Полузащитник Динамо перебрался в другой клуб УПЛ