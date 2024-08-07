Дана Уайт анонсировал главный бой турнира UFC в Париже

Президент UFC Дана Уайт официально объявил на своей странице в социальных сетях, что главным поединком на турнире UFC в Париже, который состоится 28 сентября, станет бой между топовым французским бойцом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано.

В соглавном бою турнира пройдёт противостояние между представителем Франции Нассурдином Имавовым и американцем Бренданом Алленом.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299 в Майами, Бенуа Сен-Дени разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американцем Дастином Порье.