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Жан Беленюк: После завершения карьеры буду больше времени уделять настольному тенису
Украинец взял бронзу на Олимпиаде в Париже
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк официально завершил спортивную карьеру победой в "бронзовом" финале Олимпийских игр-2024.
Символический последний бросок Беленюка после исполнения Жаном гопака провел тренер Мурад Саргсян.
"Сейчас — если и будут, то слезы счастья, как и в прошлый раз. Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу", — рассказал Беленюк.
"У меня появилось новые хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер".
"Оставил борцовки на ковре? У меня есть еще запасные".
Напомним, что кроме олимпийских наград, за карьеру Беленюк собрал пять медалей чемпионатов мира (два "золота") и шесть - европейского первенства, а также выигрывал вторые Европейские игры-2019.
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