Жан Беленюк: После завершения карьеры буду больше времени уделять настольному тенису

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк официально завершил спортивную карьеру победой в "бронзовом" финале Олимпийских игр-2024.

Символический последний бросок Беленюка после исполнения Жаном гопака провел тренер Мурад Саргсян.

"Сейчас — если и будут, то слезы счастья, как и в прошлый раз. Буду скучать по борьбе, точно буду в спорте, буду поддерживать свою физическую силу", — рассказал Беленюк.

"У меня появилось новые хобби: настольный теннис, я его люблю. Думаю, что буду больше времени уделять этому виду спорта. Но иногда буду выходить на ковер".

"Оставил борцовки на ковре? У меня есть еще запасные".

Напомним, что кроме олимпийских наград, за карьеру Беленюк собрал пять медалей чемпионатов мира (два "золота") и шесть - европейского первенства, а также выигрывал вторые Европейские игры-2019.