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Джон Джонс намекнул на завершение карьеры
Американцу сейчас 37 лет
Фото: tengrinews.kz
37-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Ultimate Fightnig Championship (UFC) и действующий чемпион в тяжёлом весе, Джон Джонс намекнул, что может завершить свою карьеру после потенциального поединка с 41-летним американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем.
Один из поклонников в социальных сетях решил спровоцировать Джонса, сделав лукавое замечание по поводу инцидента с домашним насилием звезды UFC с участием его невесты Джесси Мозес в сентябре 2021 года.
Но Джонс лишь просто написал в ответ: "Забавный факт: после 2024 года Джону Джонсу больше никогда не придётся работать: он вышел на пенсию в 37 лет. Победа".
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