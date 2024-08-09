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Джон Джонс намекнул на завершение карьеры

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Американцу сейчас 37 лет

Джон Джонс намекнул на завершение карьеры

Фото: tengrinews.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

37-летний американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой Ultimate Fightnig Championship (UFC) и действующий чемпион в тяжёлом весе, Джон Джонс намекнул, что может завершить свою карьеру после потенциального поединка с 41-летним американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем.

Один из поклонников в социальных сетях решил спровоцировать Джонса, сделав лукавое замечание по поводу инцидента с домашним насилием звезды UFC с участием его невесты Джесси Мозес в сентябре 2021 года.

Но Джонс лишь просто написал в ответ: "Забавный факт: после 2024 года Джону Джонсу больше никогда не придётся работать: он вышел на пенсию в 37 лет. Победа".

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Джон Джонс
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