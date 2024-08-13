Беленюк: Мы не общаемся с Гутцайтом, вот и все

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт не поздравил его с бронзой Олимпийских игр в Париже. Слова спортсмена передает Tribuna.com.

– Вы на Олимпиаде символически завершили карьеру. Уже со спортом страница закрыта навсегда?

– В качестве профессионального спортсмена да. А так спорт будет в моей жизни, я думаю, навсегда. Поддержка своей спортивной формы, поддержка украинских атлетов – это будет в любом случае в моей жизни, никуда не денется.

– Каким видите свое развитие после завершения карьеры?

– Сейчас трудно что-то прогнозировать, учитывая, что происходит в нашем государстве. Единственное, что меня сейчас беспокоит – окончание войны нашей победой, мир на наших условиях и сильные гарантии безопасности для Украины. Тогда уже можно будет видеть (что-то). Планировать сейчас, когда каждый день может прилететь в твой дом какая-нибудь ракета, достаточно сложно.

– Мы видели, что Гутцайт вас не поздравил с медалью. Вы сегодня не поздоровались с ним. Есть ли у вас сейчас какое-то напряжение, конфликт с ним?

– По поводу того, что он меня не поздравил, в этом нет ничего удивительного. Мы не общаемся. Вот и все, – сказал Беленюк.