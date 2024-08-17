  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Сборная Украины по дзюдо объявила состав на Гран-при в Загребе
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по дзюдо объявила состав на Гран-при в Загребе

Единоборства
Обновлено

Болеем за наших

Сборная Украины по дзюдо объявила состав на Гран-при в Загребе

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по дзюдо объявила состав на турнир Zagreb Grand Prix 2024, который пройдет с 13 по 15 сентября в столице Хорватии.

Всего в соревнованиях примут участие 136 спортсменов из 22 стран мира. Нашу команду представят:

Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Михаил Свидрак, Геворг Манукян (оба – до 81 кг), Марат Крыжанский (до 90 кг), Антон Савицкий, Заур Дуньямалиев (оба – до 100 кг) ), Евгений Балевский (более 100 кг)

Женщины: Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе – более 78 кг)

Напомним, что ранее Билодид показала фото из шикарного отдыха.

По теме
yellow-arrow
Билодид показала поклонникам шикарные фото с побережья океана
yellow-arrow
У Беленюка на Олимпиаде в Париже украли часы
yellow-arrow
Беленюк: Мы не общаемся с Гутцайтом, вот и все
сборная Украины по дзюдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости