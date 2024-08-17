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Сборная Украины по дзюдо объявила состав на Гран-при в Загребе
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по дзюдо объявила состав на турнир Zagreb Grand Prix 2024, который пройдет с 13 по 15 сентября в столице Хорватии.
Всего в соревнованиях примут участие 136 спортсменов из 22 стран мира. Нашу команду представят:
Мужчины: Артем Лесюк (до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Михаил Свидрак, Геворг Манукян (оба – до 81 кг), Марат Крыжанский (до 90 кг), Антон Савицкий, Заур Дуньямалиев (оба – до 100 кг) ), Евгений Балевский (более 100 кг)
Женщины: Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе – более 78 кг)
Напомним, что ранее Билодид
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