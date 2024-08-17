Сборная Украины по дзюдо объявила состав на Гран-при в Загребе

Сборная Украины по дзюдо объявила состав на турнир Zagreb Grand Prix 2024, который пройдет с 13 по 15 сентября в столице Хорватии.

Всего в соревнованиях примут участие 136 спортсменов из 22 стран мира. Нашу команду представят:

Мужчины : Артем Лесюк (до 60 кг), Вадим Чернов (до 66 кг), Михаил Свидрак, Геворг Манукян (оба – до 81 кг), Марат Крыжанский (до 90 кг), Антон Савицкий, Заур Дуньямалиев (оба – до 100 кг) ), Евгений Балевский (более 100 кг)

Женщины : Руслана Булавина, Кристина Гоман (обе – более 78 кг)