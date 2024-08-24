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Билодид: Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка. Фото
Для страны нужны результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех своих соотечественников с Днем независимости государства. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан и Усик
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