Билодид: Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех своих соотечественников с Днем независимости государства. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан и Усик получили ордена из рук президента.