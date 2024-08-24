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Билодид: Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка. Фото

Единоборства
Обновлено

Для страны нужны результаты

Билодид: Я всегда гордилась и горжусь тем, что я украинка. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка поздравила всех своих соотечественников с Днем независимости государства. Соответствующий пост Дарья опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан и Усик получили ордена из рук президента.

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