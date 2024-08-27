Нганну: У меня 20 лет была мечта, и я её осуществил

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой, который состоится 19 октября на турнире промоушена PFL.

"Я не возвращаюсь в MMA, потому что я никуда не уходил. Прошедшие бои — исключение. У меня 20 лет была мечта, и я её осуществил.

Ренан прекрасный боец, я не один год наблюдаю за ним. Я следил за ним и призывал людей к тому же. Он уникален, атлетичен, однако его размеры не впечатляют меня так, как его навыки", — приводит слова Нганну BBC.

Напомним, Нганну не выступал с марта 2022 года, когда на турнире UFC 270 победил единогласным решением француза Сириля Гана.