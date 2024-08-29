Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нганну: Я должен быть в списке величайших тяжеловесов в истории ММА
Камерунец назвал четырех лучших бойцов
Фото: Instagram
Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал четырёх величайших тяжеловесов в истории ММА.
"Спорт быстро развивается. Поэтому люди забыли о многих людях. На мой взгляд, в этом списке должны быть Стипе Миочич, Кейн Веласкес, Фёдор Емельяненко… и, конечно же, я сам", — приводит слова Нганну портал talkSPORT.
Напомним, что Фрэнсис Нганну в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.
Популярное сейчас
- Единый телепул, новая звезда Ливерпуля и будущее Осимхена. Главные новости за 28 августа
- Буряк – о Динамо: Не согласен с теми, кто утверждает, что не нужно играть в ЛЧ с таким составом
- Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
- Нганну: У меня 20 лет была мечта, и я её осуществил
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО