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Нганну: Я должен быть в списке величайших тяжеловесов в истории ММА

Единоборства

Камерунец назвал четырех лучших бойцов

Нганну: Я должен быть в списке величайших тяжеловесов в истории ММА

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну назвал четырёх величайших тяжеловесов в истории ММА.

"Спорт быстро развивается. Поэтому люди забыли о многих людях. На мой взгляд, в этом списке должны быть Стипе Миочич, Кейн Веласкес, Фёдор Емельяненко… и, конечно же, я сам", — приводит слова Нганну портал talkSPORT.

Напомним, что Фрэнсис Нганну в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.

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