Президент UFC: Скоро у нас появятся новости о Макгрегоре

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, пообещав скорые новости, связанные с ним.

"Сегодня мы говорили о Коноре. Скоро у нас появятся новости о нём", — приводит слова Уайта издание talkSPORT со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Напомним, в конце июня этого года Конор должен был провести поединок с представителем США Майклом Чендлером, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Макгрегор.