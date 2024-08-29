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Президент UFC: Скоро у нас появятся новости о Макгрегоре

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Президент UFC: Скоро у нас появятся новости о Макгрегоре

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора, пообещав скорые новости, связанные с ним.

"Сегодня мы говорили о Коноре. Скоро у нас появятся новости о нём", — приводит слова Уайта издание talkSPORT со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Напомним, в конце июня этого года Конор должен был провести поединок с представителем США Майклом Чендлером, однако бой отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил Макгрегор.

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