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Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото

Единоборства
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Как получилось – пока не ясно

Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в выходной попробовала для себя новый вид спорта – теннис на грунте. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото - изображение 1Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее стал известен гонорар Беринчика за бой против Наваррето.

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Дарья Билодид
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