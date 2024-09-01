Единоборства
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Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото
Как получилось – пока не ясно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в выходной попробовала для себя новый вид спорта – теннис на грунте. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стал
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