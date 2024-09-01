Билодид изменила дзюдо и попробовала себя в теннисе. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в выходной попробовала для себя новый вид спорта – теннис на грунте. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее стал известен гонорар Беринчика за бой против Наваррето.