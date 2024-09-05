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Конор Макгрегор намекнул, что будет балотироваться в президенты Ирландии
Они состоятся в 2025 году
Фото: Het Financieele Dagblad
Известный боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе Конор Макгрегор рассказал, что хотел бы стать президентом Ирландии.
"Как президент я имею право созывать парламент, а также распускать его. Поэтому, как я уже говорил, я получу все ответы, которые народ Ирландии ищет от этих воров, этих разрушителей семьи, этих разрушителей малого бизнеса, и так далее. Эти шарлатаны на своих властных должностях будут вызваны к ответу перед народом Ирландии, и я сделаю это до конца дня. Или мне не останется другого выбора, кроме как полностью распустить парламент. Это была бы моя власть как президента. Я знаю это очень хорошо. Ирландии нужен активный президент, которого полностью поддерживает ирландский народ. Это я. Я - единственный логичный выбор. Приближается 2025 год... ", — написал боец.
Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец.
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