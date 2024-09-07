Билодед: Нигде не чувствую себя так хорошо, как в Украине. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка призналась, что лучше всего чувствует себя дома, на родине. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик показал фото из Монако.