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Билодед: Нигде не чувствую себя так хорошо, как в Украине. Фото

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Билодед: Нигде не чувствую себя так хорошо, как в Украине. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка призналась, что лучше всего чувствует себя дома, на родине. Соответствующий пост Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик показал фото из Монако.

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