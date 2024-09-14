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Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото

Единоборства
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Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в Киеве посетила фестиваль "Японская осень", организованный украинско-японским центром при поддержке Японии в Украине. Для похода на данный ивент Дарья выбрала довольно яркий красно-белый наряд. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото - изображение 1Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Магучих подвела краткие итоги сезона-2024.

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