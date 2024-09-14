Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в Киеве посетила фестиваль "Японская осень", организованный украинско-японским центром при поддержке Японии в Украине. Для похода на данный ивент Дарья выбрала довольно яркий красно-белый наряд. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих подвела краткие итоги сезона-2024.