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Билодид показала яркий наряд с японского фестиваля в Киеве. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в Киеве посетила фестиваль "Японская осень", организованный украинско-японским центром при поддержке Японии в Украине. Для похода на данный ивент Дарья выбрала довольно яркий красно-белый наряд. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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