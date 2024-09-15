Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в воскресенье с самого утра делает тренировку для поддержания физической формы. Хотя кимоно Дарья и не одевала, однако теннисную ракетку из рук не выпускает. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид посетила японский фестиваль.