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Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото
Для поддержания общей формы
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в воскресенье с самого утра делает тренировку для поддержания физической формы. Хотя кимоно Дарья и не одевала, однако теннисную ракетку из рук не выпускает. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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