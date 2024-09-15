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Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото

Единоборства
Обновлено

Для поддержания общей формы

Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото

narodna-pravda.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка в воскресенье с самого утра делает тренировку для поддержания физической формы. Хотя кимоно Дарья и не одевала, однако теннисную ракетку из рук не выпускает. Соответствующие фотографии она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото - изображение 1Билодид в воскресенье взяла в руки теннисную ракетку. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Билодид посетила японский фестиваль.

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