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Джейк Пол назвал самого сильного соперника в карьере

Единоборства

Он состоялся в 2023 году

Джейк Пол назвал самого сильного соперника в карьере

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал, что самым сильным соперником в его спортивной карьере стал популярный бывший боец UFC, выступавший в лёгком и полусреднем весе, Нейт Диаз.

"Нейт был самым сильным соперником, с которым мне доводилось драться. После поединка с ним у меня появилась уверенность в том, что я способен провести 10 раундов в ринге, нанося мощные удары без остановки. Это был потрясающий опыт", — приводит слова Джейка портал talkSPORT.

Напомним, поединок между Полом и Диазом состоялся 6 августа 2023 года. Бой завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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Нейт Диас Джейк Пол
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