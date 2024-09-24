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Джейк Пол назвал самого сильного соперника в карьере
Он состоялся в 2023 году
Фото: Твиттер
Американский блогер и боксёр Джейк Пол рассказал, что самым сильным соперником в его спортивной карьере стал популярный бывший боец UFC, выступавший в лёгком и полусреднем весе, Нейт Диаз.
"Нейт был самым сильным соперником, с которым мне доводилось драться. После поединка с ним у меня появилась уверенность в том, что я способен провести 10 раундов в ринге, нанося мощные удары без остановки. Это был потрясающий опыт", — приводит слова Джейка портал talkSPORT.
Напомним, поединок между Полом и Диазом состоялся 6 августа 2023 года. Бой завершился победой Джейка единогласным решением судей.
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