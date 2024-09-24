Известный ирландский боец, выступающий в лёгком и полусреднем весе UFC, Конор Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста.

"Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец под номером Е004244, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC", — сказано в письме.

Ирландец не упустил момент и прокомментировал результат своего допинг-теста.

"Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя", — подписал Конор фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.