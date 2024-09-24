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Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста

Единоборства

Ирландец является одним из самых проверяемых бойцов

Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста

Фото: Het Financieele Dagblad

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный ирландский боец, выступающий в лёгком и полусреднем весе UFC, Конор Макгрегор опубликовал результат своего допинг-теста.

"Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец под номером Е004244, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC", — сказано в письме.

Ирландец не упустил момент и прокомментировал результат своего допинг-теста.

"Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя", — подписал Конор фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

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Конор Макгрегор
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