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Порье намекнул на возможный бой с Гэтжи

Единоборства

Боец хотел бы провести ещё один бой с соотечествеником

Порье намекнул на возможный бой с Гэтжи

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул, что хотел бы провести третий бой с популярным соотечественником Джастином Гэтжи.

"Трилогия?" — написал Дастин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Порье и Гэтжи провели два поединка. Первый бой, который состоялся на турнире UFC on Fox 29 в 2018 году, завершился победой Бриллианта техническим нокаутом в четвёртом раунде. Вторая встреча между американскими бойцами, состоявшаяся 29 июля 2023 года на турнире UFC 291, закончилась победой Хайлайта нокаутом во втором раунде.

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Дастин Порье
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