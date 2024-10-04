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Дана Уайт рассказал о предстоящем бое Конора Макгрегора
Скорее всего поединок состоится в 2025 году
Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу следующего поединка бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
"Я уже говорил, что Конор не будет драться до 2025 года. Сейчас у него уйма времени. Я говорю о 2025 годе. Да, это будет 2025 год", — сказал Дана на канале Kevin Iole в YouTube.
Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с представителем США Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако противостояние отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил спортсмен из Ирландии. Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.
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