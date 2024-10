UFC 307. Украинец Потеря проиграл на турнире в Юте

Украинский боец ​​Игорь Потеря (20-7) выступил на вечере единоборств UFC 307 в Юте (США). В поединке против бразильца Сазара Алмейды (6:1) наш спортсмен проиграл единогласным решением судей (30-27).

Стоит отметить, что в бою соперник украинца пять раз грубо нарушил правила – четыре раза пальцами прошелся по глазам Игоря и еще раз пробил ниже пояса. Рефери не снял ни единого балла из Алмейды. Однако по общему решению судей вопросов нет – Поттеря действительно проиграл поединок вчистую.

Для украинца это второе поражение подряд после того, как в мае он проиграл в первом раунде другому представителю Бразилии Мишелу Перейре.

There were 4 eye pokes and a low blow in the Ihor Potieria vs Cesar Almeida fight



The referee didn’t take a single point from Cesar Almeida ????#UFC307 #UFC #MMApic.twitter.com/AzicWRgNmm