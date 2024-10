ВИДЕО. Джон Джонс проводит тренировки с олимпийским чемпионом по борьбе

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс продолжает подготовку к поединку с бывшим обладателем титула соотечественником Стипе Миочичем, который состоится на турнире UFC 309 в ноябре.

Так, Джонс провёл тренировку с победителем Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Гейблом Стивенсоном.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана.

Jon Jones almost accidentally caught a body while training with Gable Steveson ???? pic.twitter.com/SJxAQ0Z56u